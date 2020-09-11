Тофика Ягублу увезли в City Hospital

Арестованного активиста партии «Мусават» Тофика Ягублу переводят в City Hospital. Об этом в социальных сетях написала дочь Тофика Ягублу Нигяр Хези.

По ее словам, перевод Тофика Ягублу в больницу осуществляется из-за ухудшения состояния его здоровья.

«Перевод Тофика Ягублу в больницу осуществляется на основании обращения адвоката Агиля Лахиджа в Европейский суд на основе 39-й статьи. В большинстве случаев это правило применяется в случае возникновения угрозы необратимых последствий для здоровья человека», - сказала она.

Напомним, что решением Низаминского районного суда Тофик Ягублу был осужден на срок 4 года 3 месяца строгого режима. Согласно обвинению, в автомобильной аварии Т.Ягублу оскорбил водителя другой машины и находившуюся рядом с ним жену, нанес им телесные повреждения. Сам Тофик Ягублу отвергает обвинения и объявил голодовку.