Эльмана Пашаева обвинили в незаконной приватизации чужой квартиры

Адвоката Эльмана Пашаева, защищавшего интересы российского артиста Михаила Ефремова по уголовному делу о смертельной аварии, обвинили в незаконной приватизации чужой квартиры в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

По словам адвоката Владимира Слащева, в 1997 году Пашаев, обманув душевнобольную москвичку Елену Кирсанову, прописался в ее квартире. Позже он приватизировал жилье и выселил хозяйку. На протяжении 20 лет семья женщины борется с Пашаевым, чтобы отстоять квартиру.

Сам Пашаев назвал это глупостью и бредом. При этом правоохранительные органы проводят проверку этой информации.