Байден обвинил Трампа в игнорировании проблем изменения климата

Кандидат на пост главы США от Демократической партии Джозеф Байден заявил, что действующий президент Дональд Трамп отрицает очевидные факты климатических перемен на фоне лесных пожаров, охвативших страну, сообщает РИА «Новости».

«Наука ясна, смертельно опасные признаки, как эти, однозначны: климатические изменения представляют непосредственную экзистенциальную угрозу нашему образу жизни. Президент Трамп может попытаться отрицать эту действительность, но факты неоспоримы», — сказал Байден.

Заявление было сделано через 10 минут после того, как стало известно о поездке Трампа в Калифорнию, которая пострадала из-за пожаров.

В предвыборной программе Байдена содержится пункт о полном переходе США к 2050 году на чистые источники энергии, отмечает агентство.

Крупные пожары на западе Соединенных Штатов начались в августе. Их распространению способствует низкая влажность и сильная жара. Жертвами огня стали около 20 человек.