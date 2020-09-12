Массовое отравление в ходе экзамена в Баку

В пяти из 24 центров, где 12 сентября в 15:00 должен был пройти второй экзамен очного этапа конкурса Yüksəliş, были зафиксированы случаи пищевого отравления. Среди отравившихся были технический персонал, члены рабочей группы, участники конкурса.

По информации местных СМИ, сразу после того, как были зафиксированы случаи отравления, организаторы конкурса Yüksəliş приостановили экзамен. На месте проведения экзамена бригадой скорой медицинской помощи была оказана первичная медицинская помощь пострадавшим, а лица с диагнозом отравления были помещены в городские клинические больницы № 1 и 3.

После оказания необходимой медицинской помощи пострадавшие были выписаны домой.