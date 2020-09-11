Украина заявила о поимке российского агента

Контрразведчики Службы безопасности Украины (СБУ) задержали «агента ФСБ России», который передавал данные военного характера и планировал подорвать водоснабжение в Ровенской области. Об этом говорится на сайте ведомства.

По данным СБУ, речь идет о жителе Одесской области, который «инициативно установил контакт» с сотрудником российской ФСБ в мае текущего года.

Сначала «по заданию куратора» мужчина передавал спецслужбе информацию об одном из военных объектов Одесской области, а в сентябре ему поручили совершить диверсию на одном из объектов «Ровнооблводоканала», говорится в сообщении. При осуществлении диверсии без водоснабжения на длительный период могли остаться почти 50% бытовых и промышленных потребителей Ровно и других районов области, однако «агента» удалось задержать сразу после закладки на объекте взрывного устройства, сообщили в ведомстве.