Коронавирус ставит новые рекорды во Франции

Число зафиксированных случаев заражения коронавирусом во Франции за прошедшие сутки составило 10 561, это рекордный показатель, следует из данных санитарного агентства страны Sante Publique.

В четверг прирост числа заболевших COVID-19 во Франции за сутки составил 9843. Суточный прирост новых случаев в субботу впервые превысил отметку в 10 тысяч.

Всего медики во Франции выявили 373 911 случаев заражения коронавирусом. В целом скончались 30 910 заболевших, 20 395 из них в больницах.

За последнюю неделю было госпитализировано 2432 человека, в реанимации находятся 417 пациентов.