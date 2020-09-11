Российский военный умер после ранения в Сирии

В одном из военных госпиталей Москвы скончался гвардии сержант Михаил Мильшин, который 18 августа во время сопровождения колонны был тяжело ранен при взрыве самодельного взрывного устройства в Сирии, передает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах.

Как рассказал источник, военный в тяжелом состоянии поступил в госпиталь им. Бурденко, где был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

«Перевод сержанта для протезирования планировался в госпиталь Вишневского после восстановления жизненных функций организма. К сожалению, военнослужащий умер», — сказал собеседник агентства.