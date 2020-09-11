«Абсурдность ситуации на Лесбосе состоит в том, что все попытки помощи разбивались о политику изоляции, которая благодаря хрупкому соглашению с Турцией месяцами фактически доминировала над ситуацией в Эгейском море. Тысячи мигрантов напрасно ждали перевода в убежище, тщетное ожидание, в свою очередь, мешало их необходимой передислокации. Принятие людей в статусе беженца было бы способом напоминания Греции о ее ответственности. Но, ни Греция не может полностью избавиться от груза мигрантской политики ЕС, ни Германия не может обойти молчанием факт, что мы все еще имеем дело c воздействием последствий кризиса с беженцами 2015 года. Европейская комиссия хочет вскоре показать дорогу из тупика. Было бы огромной неожиданностью, если бы в это включились все страны ЕС», - скептически считает автор статьи.

В немецкой прессе все еще доминируют комментарии на тему ситуации с беженцами сгоревшего лагеря Мориа на острове Лесбос. Причем более всего, под углом европейской политики предоставления им убежища, а точнее, отсутствия таковой.

По мнению газеты Nordbayerische Kurier из Байройта:

«Надо разделить обоснованное моральное возмущение убогой политикой нерешительности в свете необходимой помощи, от будущей согласованной европейской политики в вопросе беженцев. Существует объективная разница в возможностях и готовности государств ЕС к принятию беженцев. Можно на это обижаться, но к соглашению не удастся никого принудить. Требованием момента является спокойно найти, с учетом политических реалий решение, основанное на том, что те, кто не поддерживают квоты на прием беженцев, вносят соответствующий свой финансовый вклад. Главное - очевидно, кто отказывается принимать беженцев, должен как минимум участвовать финансово в преодолении причин бегства. Кто не хочет ни одного, ни другого, тот не исповедует никаких европейских ценностей».

Stuttgarter Zeutung очень критично воспринимает позицию шефа министерства внутренних дел Германии Хорста Зеехофера:

«Имея в виду немецкие возможности, министр Хорст Зеехофер решился на вклад, который является больше политическим фиговым листочком, нежели действительной помощью. К нам должны прибыть 100-150 человек, главным образом, дети и молодежь без опеки взрослых. В этом контексте, совершенно не имеет значения, какие государства, с каким по численности контингентом вносят этот вклад. Фактически положение таково: сильнейшее государство ЕС принимает максимум 150 беженцев из 12 тысяч, которые потеряли крышу над головой. Иными словами — почти никого».

Европа теряет свое доверие — предупреждает Frankfurter Rundschau:

«Еще ниже Европа не может упасть, - думалось после пожара в лагере Мориа и перед лицом душераздирающего зрелища вновь убегающих беженцев. После этого нужно только подтвердить: может. Главы государств и правительств хотят разделить по государствам ЕС почти 400 несовершеннолетних из 13 тысяч бездомных беженцев с Лесбоса — но только 17 из 27 стран хотят их принять. А остальные получат полевые кровати и будут защищаться от возмущенных жителей греческого острова. Все это, несмотря на предложения немецких городов и муниципалитетов, которые приняли бы к себе сотни ищущих помощи. Надо сказать этим всем, которые своей политикой хотят отпугнуть беженцев от попыток достигнуть Европы: ищущие помощи, да обрящут. Но пока страдают не только люди на Лесбосе, а Европа теряет доверие. Зачем тогда кому-либо следовать указаниям и требованиям Евросоюза и соблюдать права человека?», - задается вопросом издание.