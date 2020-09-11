У рожденных осенью детей обнаружили склонность к астме и аллергии

Ученые обнаружили, что младенцы, рожденные осенью, более склонны к астме, аллергии и сенной лихорадке. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на доктора Джессику Хуэй.

Она работает в медцентре «Национальное еврейское здоровье» в штате Колорадо. Ее команда обнаружила более выраженную склонность к подобным заболеванием у «осенних» детей. Зачастую они провоцируют атопический марш — аллергические реакции, которые ведут к более серьезным заболеваниям. По мнению специалистов, это может быть связано с бактериальной средой.

Ученые полагают, что аллергия появляется в младенчестве, когда сквозь сухую и потрескавшуюся кожу младенца проходят аллергены. В настоящее время ученые проверяют, действительно ли осенью кожа детей становится менее защищена.

«Если мы сможем вмешаться в очень раннем возрасте, сразу после того, как ребенок выйдет из утробы, то потенциально это поможет нам остановить развитие атопического марша», - пояснила доктор Хуэй.