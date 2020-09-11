Эльман Пашаев ответил на сообщения о многомиллионных гонорарах от Ефремова

Адвокат Эльман Пашаев ответил на появившиеся в СМИ сообщения о том, что он якобы получил от актера Михаила Ефремова гонорар в 11 миллионов рублей.

"Глупость и грязь. Пусть показывают мои расписки, тогда и поймете, что было на самом деле", - заявил Пашаев в интервью "Комсомольской правде".