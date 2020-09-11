Российские военные корабли зашли в порты Кипра и вызвали гнев США

Глава американской дипломатии Майк Помпео заявил, что в США обеспокоены заходами российских военных кораблей в кипрские порты по пути следования в Сирию, и просил президента Кипра обратить на это внимание, пишет Росбалт.

«Сотрудничество в области безопасности имеет еще более существенное значение в условиях, когда страны, которые не разделяют наши ценности, пытаются получить новые плацдармы в регионе. С этой целью я выразил обеспокоенность Соединенных Штатов в связи с деятельностью России по отмыванию денег и ее регулярными заходами в кипрские порты», - заявил он на совместной с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом пресс-конференции по итогам переговоров.

Помпео объяснил обеспокоенность Вашингтона тем, что «все российские военные корабли, которые останавливаются в кипрских портах, выполняют негуманитарные миссии в Сирии».

Госсекретарь США в субботу посетил греческий Кипр для обмена мнениями по ситуации в Средиземноморье.