Песчаная буря обрушилась на Анкару видео
Песчаная буря обрушилась на районы турецкой провинции Анкара, сообщает haqqin.az со ссылкой на турецкие СМИ.
Тяжелые облака пыли, предположительно из пустынь Саудовской Аравии, вызвали значительные задержки движения.
Буря в течение получаса закрыла слоем песка и пыли видимость в радиусе километра.
По данным турецкого издания Daily Sabah, песчаная буря вызвала пробки на дорогах. Кроме того, порывистый ветер уничтожил палатки крестьян на окраинах города.
В больницы обратились не менее шести жителей Анкары. Власти провинции призвали местных жителей не покидать дома.