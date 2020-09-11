Коронавирус в Армении: 187 новых зараженных и 5 умерших за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 45 862. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Армении.

Отмечается, что, по состоянию на 12 сентября, таких случаев было уже 45 675. Таким образом, за сутки выявлено 187 новых случаев заражения.

От осложнений коронавируса в Армении скончались 916 человек (плюс 5 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 282 (плюс 1 за минувшие сутки).

Число излечившихся от инфекции составляет 41 659. На лечении находятся 3006 человек.