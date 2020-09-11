Шэн Сию, специально для haqqin.az 11:58

В автономном районе Внутренняя Монголия в Китае нарастает напряжение на фоне протестов этнических монголов против ограничений на получение образования на монгольском языке. Учащиеся отказываются от посещения школ, зафиксированы стычки с полицией. 23 августа в Китае заблокировали единственную в стране социальную сеть на монгольском языке Bainu, которая насчитывала около 400 тысяч пользователей из автономного региона Внутренняя Монголия (АРВМ).

Пользователи Bainu и главной китайской соцсети WeChat предположили, что приложение закрыли в рамках «культурного геноцида» с целью уничтожения Китаем «национальной идентичности — монгольского языка». Bainu заблокировали после того, как пользователи начали распространять в соцсети и WeChat информацию о введении в школах китайского языка вместо монгольского. Обсуждения подвергались жесткой цензуре китайским правительством: сообщения удаляли, а блогеров, распространяющих информацию, допрашивали службы госбезопасности. Вскоре информацию подтвердили и учителя региона, которых вызывали в учебные заведения на собрания, на которых было объявлено о решении китайского правительства установить китайский язык основным для обучения в младших и средних классах автономного региона. Согласно этому решению, которое вступит в силу с 1 сентября 2020 года: «Монголы, учащиеся начальных школ, должны начать изучать китайский язык с первого класса, начиная с сентября этого года. С сентября 2021 года на китайском языке будут преподавать политику, а с сентября 2022 года — историю». В Китае проживает около 6 миллионов человек, принадлежащих к монгольской этнической группе. Примерно два миллиона из них разговаривают на монгольском языке, словом, протестовать было кому, а в авангарде, как обычно, оказались учащиеся старших классов средних школ во Внутренней Монголии.

Недовольны и родители, которые заявляют о готовности перейти на домашнее обучение, но – на родном языке. «Я откажусь отправлять своих детей в школу, потому что забвение собственной идентичности и изучение другого языка и культуры означает, что у ваших детей нет будущего», — написал в WeChat пользователь из автономной области. Не обошлось и без правозащитников монгольской национальности. Один из них, директор Южно-Монгольского информационного центра по правам человека Энгэбату Тогочог заявил, что что нынешняя китайская политика не является чем-то новым. По его словам, образование на монгольском языке в Южной Монголии почти полностью искоренено за последние три десятилетия. «Сельские монгольские школы уже уничтожены, а количество учеников, обучающихся на монгольском языке, сократилось на 80% с начала 1980-х годов. Наш традиционный образ жизни был полностью разрушен, а наша идентичность стёрта. Теперь, если мы потеряем наш язык, нам больше нечего терять», утверждает он. Китайские же власти демонстрируют решительность. Три дня назад было заявлено: все, кто сопротивляется обучению детей на китайском языке, будут отнесены к антиправительственным силам, подрывающим политический авторитет власти. Если дети с первого сентября в школу не ходили — о зарплатах и должностях папам и мамам можно забыть. 5 сентября в аймаке Шилин-Гол два чиновника монгольской национальности отказались выполнять такие распоряжения центра — увольнение последовало незамедлительно, даже разговаривать не стали. Налицо готовность Пекина провести это решение в жизнь, а сопротивление ему подавить - максимально быстро и с использованием административных мер принуждения. Некоторые, конечно, поддаются на угрозы и запугивания. Рычаг воздействия для любого можно найти, если очень захотеть и уметь. Китайские власти хотят и умеют. И все равно большинство монгольских семей в АРВМ детей в школу не отправляет. А тут учитывать надо — в школу в АРВМ ходят далеко не все монгольские ребятишки - не каждый может себе такое позволить, на самом деле, так что протестующие - большей частью не простые араты, а чиновники и сотрудники государственных учреждений.

Но в данном вопросе Пекин уверен в своей силе, и идет, сметая все на своем пути. Возражения монгольской общественности, обоснованные они или нет, отметаются как несущественные. Конечно, проще всего объяснить происходящее тем, что в Пекине решили отгеноцидить еще одно национальное меньшинство. Вот просто так – взяли и решили в силу коварности китайской души, мало напряженности в Синьцзяне и Тибете – давайте еще создадим ее во Внутренней Монголии. Тем более, что монголов не так много, как тибетцев, и не такие они агрессивные, как уйгуры - задавить их труда не составит. Да и Пекин рядом совсем со своими пятью дивизиями вооруженной полиции вокруг города, плюс свой военный округ Внутренней Монголии с пограничными полками и резервистами. Но подобные шаги китайских властей не бывают спонтанными, и если Пекин делает шаг в какую-то сторону – можно быть уверенным, что руководство КНР его на десять раз обдумало, да еще и не один месяц такое решение готовилось. И достаточно внимательно прочесть то, что писали по этому поводу китайские эксперты – становится понятным, что происходящее во Внутренней Монголии – это совсем не геноцид, а наступление нового этапа в национальной политике Китая, внедрение Пекином «этнической политики второго поколения». Обратимся к социологии. Хух-Хото — административный центр АРВМ. По данным переписи 2010 года в городе насчитывалось 286 тысяч монголов, из них родным языком владело всего 50 тысяч, и имеется тенденция к снижению этого показателя. Школы с изучением монгольского языка немногочисленны, и размещены они неравномерно. Всего на город имеется пять детских садиков для монгольских ребятишек — не попавшие в них детишки общаются по-китайски, пропуская важный этап становления родного языка.

Те же монголы, которые давно и прочно живут в отрыве от родины, в больших городах Китая в первом поколении, конечно, владеют языком в совершенстве, но родной язык, используют его преимущественно в семейном быту. А вот второе их поколение едва умеет читать, писать и говорить на родном языке, третье же поколение уже ничего не знает. В итоге, монгол, владеющий только родным языком, оказывается естественным образом не востребован китайским обществом и неконкурентоспособным при трудоустройстве. Даже в столице монгольской автономии в пределах Китая монгольский язык естественным путем сходит на нет. Поддерживать его существование искусственно вполне возможно, выдавая гранты ученым-филологам, но вот забивать им и без того насыщенную школьную программу для китайских детей – вряд ли разумно, посчитали в Пекине, пусть дети лучше учат универсальный китайский (普通话, путунхуа), для успеха в жизни им это будет более необходимо. Мне уже доводилось писать на страницах haqqin.az о том, что «ни один китайский лидер не потратил столько времени на изучение и осмысление уроков, вытекающих из распада Советского Союза, сколько отдал этому времени и интеллектуальных усилий Си Цзиньпин», - простите уж великодушно за самоцитирование.