Синоптики рассказали о погоде на завтра
Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, однако утром местами на полуострове возможны кратковременные дожди, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха составит на Апшеронском полуострове ночью 19-22, днем 27-30 градусов тепла, в Баку ночью 19-21, днем 28-30 градусов тепла.
Атмосферное давление понизится с 764 мм до 761 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 60-70%, днем 30-35%.
На пляжах Апшеронского полуострова будет дуть восточный ветер. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгаит, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 23-24, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шых) - 24-25 градусов тепла.
14 сентября в районах Азербайджана будет в основном без осадков, однако днем в некоторых горных районах ожидаются грозы, кратковременные дожди. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха составит ночью 18-22, днем 30-35, в горах ночью 11-16, днем 19-24 градуса тепла.