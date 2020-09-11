COVİD-19 в России: 5 449 новых инфицированных и 94 умерших за сутки

Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 5 449, общее количество инфицированных достигло 1 062 811, сообщили журналистам в воскресенье в оперативном штабе РФ по борьбе с распространением коронавируса.

Согласно данным штаба, суточный рост 29 дней не превышает 0,5%. Всего в настоящее время в России продолжают лечение 168 008 человек.

Число вылечившихся пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, возросло в России на 2 690 за сутки, всего выздоровели 876 225 человек.

Согласно данным штаба, доля выздоровевших превысила 82,4% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса увеличилось в России за сутки на 94 против 119 днем ранее, всего от инфекции умерли 18 578 пациентов.

Согласно данным штаба, общее число умерших составило 1,75% от всех заразившихся в России.