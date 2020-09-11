В Беларуси завтра начнутся российско-белорусские учения

В Минобороны России объявили дату совместных с Беларусью военных учений. Как сообщает ТАСС, российско-белорусские маневры «Славянское братство-2020» пройдут на полигоне Брестский с 14 по 25 сентября.

«В соответствии с Планом международной деятельности на 2020 год, с 14 по 25 сентября на полигоне Брестский в Республике Беларусь пройдет плановое совместное белорусско-российское тактическое учение «Славянское братство», которое ежегодно проводится с 2015 года», - говорится в сообщении.

В числе прочих в учениях примут участие подразделения Псковского гвардейского соединения ВДВ. «Всего от Российской Федерации в учении примут участие около 300 военнослужащих и около 70 единиц боевой и специальной техники гвардейского десантно-штурмового соединения», - добавили в Минобороны РФ.

Ранее от участия в военных учениях «Славянское братство» отказалась Сербия. По словам министра обороны страны Александра Вулина, Евросоюз потребовал от Белграда отказаться от маневров. Глава Минобороны Сербии также отметил, что его страна находится под страшным и незаслуженным давлением, которое не имеет смысла.

Учения «Славянское братство» пройдут на территории Беларуси в шестой раз. После них Беларусь примет участие в стратегических командно-штабных учениях «Кавказ-2020» на территории России.

Также на 14 сентября запланирован визит президента Беларуси Александра Лукашенко в Москву.