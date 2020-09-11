В Кюрдамире девушка выпрыгнула из движущейся машины
В Кюрдамирском районе 21-летняя девушка выбросилась из движущегося автомобиля, сообщает Report.
Согласно информации, инцидент зарегистрирован на части автодороги Агсу - Кюрдамир - Имишли, проходящей через территорию села Гарагоджалы.
У водителя автомобиля марки VAZ-2107 27-летнего жителя села Хырдапай Кюрдамирского района Асада Ибадова произошел конфликт с пассажиркой – 21-летней Айшан Шукюровой.
Во время перепалки девушка неожиданно выбросилась из движущегося автомобиля. Получившая тяжелые телесные повреждения А.Шукюрова была помещена в Кюрдамирскую центральную районную больницу.
После оказания первой медицинской помощи пострадавшая в тяжелом состоянии отправлена в одну из бакинских клиник.