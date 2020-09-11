Кто победит Нетаньяху? №1: журналист, который стал министром наша аналитика
До января 2012 года, когда 49-летний Яир Лапид решил уйти с телевидения и стать профессиональным политиком, он был, наверное, самым счастливым, успешным и узнаваемым человеком в Израиле.
Многолетний кумир женщин, обладающий отточенной литературной речью, с сербскими корнями и внешностью Джорджа Клуни, родился в семье тель-авивских интеллектуалов. Мать – знаменитая писательница, отец – блестящий публицист и драматург, бывший вице-премьер правительства, министр юстиции в правительстве Шарона и лидер партии «Шинуй», выступавшей за отделение религии от государства.
Стоило ему обмолвиться…
Лапид-младший рос в Тель-Авиве и Лондоне (отсюда свободный английский), увлекался боксом, стихами, музыкой «Битлз» и доучился, как это случается с неординарными натурами, лишь до девятого класса. Что, впрочем, не помешало ему впоследствии стать корреспондентом армейского радио, «засветиться» в Голливуде в компании самого Арнона Милчена – продюсера «Красотки» и «Однажды в Америке», написать несколько пьес и сборников прозы, ставших в Израиле бестселлерами, поработать колумнистом в газетах «Едиот Ахронот» и «Маарив» и, наконец, обосноваться в кресле ведущего актуально-аналитической программы на Втором канале ТВ, где он стал одной из самых популярных фигур за всю историю израильского телевидения.
Но стоило Лапиду лишь обмолвиться, что его целью в политике является кресло премьер-министра, как на него со всех сторон посыпались обвинения в самовлюбленности, бонапартизме и мегаломании.
«Амбиции Лапида просто смешны! – язвили радиокомментаторы, обсуждая сенсационную новость. – Что возомнил о себе этот набриолиненный мачо с манерами стареющего жиголо? И чего бы он в жизни добился без своих родителей? Успех его пьес – заслуга папы-драматурга, достижения в журналистике – покровительство папы-главного редактора, звездный статус на телевидении – влияние папы-генерального директора телерадиовещания…»
Старожилы парламента вели себя более сдержанно. «Законы преемственности никто не отменял, - сказал в интервью «Едиот Ахронот» один из депутатов "Ликуда". – Так что подождем, пока Яир Лапид делом докажет, что он не очередной мажор, въезжающий в политику на авторитете своего отца, а ответственный гражданин, понимающий разницу между трибуной Кнессета и подиумом телеведущего…»
Но уже спустя месяц праворелигиозный истеблишмент, встревоженный публичными заявлениями Лапида о намерении реформировать политическую систему, защитить интересы среднего класса и избавить Израиль от паразитирующих интересантов (имелись в виду религиозный и арабский секторы), спустил с цепи желтые СМИ. И народ Израиля, воспитанный на идеях социального равенства, узнал, что Лапид-юниор неприлично богат (по данным Forbes Israel, на его счету 6,5 миллиона долларов), морально неустойчив (трое детей от двух жен), живет в фешенебельном пригороде Тель-Авива, пользуется услугами дорогих стилистов, питает слабость к коллекционным винам и даже балуется наркотиками, из-за чего испытывает проблемы с самоконтролем.
Налет желтизны не обошел стороной и серьезную прессу: статьи, в которых анализировались политическая программа Лапида, причины его нападок на ортодоксов и желание занять пустующую нишу лидера политического центра, выходили под заголовками типа: «Что мы ждем от человека с девятью классами за спиной?», «Чего стоит мужик, знакомый с Армией обороны Израиля только по передачам армейского радио?», «Сможет ли стать топ-менеджером высшего правительственного уровня автор телескетчей, который четверть века руководил только печатной машинкой, персональным компьютером и микрофоном в петличке?» и тому подобными.
За год создал партию и сенсационно получил 19 мандатов
В массированном обстреле, который обрушился на позиции дебютанта, были едва слышны ответные выстрелы друзей и немногочисленных коллег Лапида, отмечавших его трудолюбие, феноменальную память и способность впитывать, как губка, новые знания. Подчеркивалось также, что Лапид является обладателем черного пояса по каратэ, не любит компромиссы любой ценой и плохо переносит, когда на него давят: словом, за обаянием профессионального интервьюера кроется цельная личность с железными волей и стальными нервами…
Но, в любом случае, утихомирить информационную истерию мог только сам Яир Лапид. Что он и сделал, создав всего за год центристскую партию «Еш атид» («Есть будущее»), сенсационно получив на выборах 2013 года 19 мандатов (в 120-местном парламенте) и став, таким образом, главой второй по представительству фракции в Кнессете.
И вот тут напрягся Биньямин Нетаньяху. Понимая, что новичок с девятнадцатью мандатами – уже не потенциальная, а реальная угроза, политический враг, которого необходимо на время сделать другом, Биби распахивает перед новой партией двери коалиционного правительства, одаряет её пятью министерскими портфелями, а самому Лапиду предлагает кресло министра финансов.
В Западной Европе такой жест запросто мог стать причиной политического кризиса: предложить журналисту с неоконченным средним образованием второй по важности пост в государстве, входящем в первую двадцатку мировой экономики, все равно, что присудить батальонному писарю Нобелевскую премию по литературе. Но это в Западной Европе, а не в Израиле, где политические лидеры сдерживают активность опасных конкурентов, отправляя их руководить «неподъемными» министерствами.
Словом, все вокруг прекрасно слышали, как в портфеле министра финансов, предложенном Яиру Лапиду, тикает часовой механизм политической бомбы замедленного действия. Со стороны Биби это был почти беспроигрышный ход: если дебютант примет предложение, то министерство финансов станет его политической могилой. А коли откажется, то утратит поддержку среднего класса, который уже с нетерпением ждет, когда министр-Лапид начнет раздавать деньги.
Победа над гроссмейстером по имени Биби
Однако дебют первой партии между перворазрядником Лапидом и гроссмейстером Нетаньяху, на удивление многих, лучше разыграл Лапид, быстро доказавший, что незнание принципов формирования госбюджета и финансового регулирования экономики вовсе не помеха в их изучении.
Вначале Лапид привлек к работе видных ученых, экспертов и финансовых аналитиков, которые помогли ему вникнуть в нюансы финансово-экономической ситуации в стране. Затем свежеиспеченный министр финансов публично обрушился на Нетаньяху, обвинив премьера в грубых ошибках, приведших к 40-миллиардному дефициту госбюджета. И, наконец, он представил на суд общественности программу реформ, направленных на возвращение экономики в правильное русло.
«Чтобы выправить ситуацию, - отметил Лапид на одном из бизнес-форумов, - необходимо поддержать малый бизнес - катализатор роста нашей экономики. Это увеличит ежегодный доход государства на 10 миллиардов шекелей. Еще пятнадцать миллиардов даст приток граждан на рынок труда. И, наконец, надо сокращать госаппарат – эти ребята исправно тратят наши деньги, а расплачиваются за них коррупцией, кумовством и бюрократией…»
Политическая активность Лапида и, главное, его отказ соблюдать правила, запрещающие членам коалиции публично критиковать премьер-министра, стали ударом по самолюбию Биньямина Нетаньяху – недооценив потенциального конкурента, он дал ему усилить позиции именно там, где, по всем расчетам, должен был похоронить свою карьеру.
Зная политический «почерк» израильского премьер-министра, вполне допускаю, что желание избавиться от Лапида созрело у Биби сразу же после формирования правительства.
Но Нетаньяху не хотел, чтобы изгнание Лапида походило на акт политической мести. А потому терпеливо ждал удобного момента, который представился ночью 1 декабря 2014 года, когда Биби вызвал к себе Лапида и выдвинул ультиматум: либо он и министры его партии затыкают рты, прекращая подрывать авторитет правительства и критиковать планы Нетаньяху, связанные со строительством жилья в Восточном Иерусалиме, либо последуют жесткие санкции.
Как и ожидалось, Лапид ультиматум отверг и тут же получил от Биби письмо об увольнении.
Арье Дери, лидер ультрарелигиозной сефардской партии ШАС, по горячим следам заявил в коротком интервью на радио: «Наконец-то Нетаньяху указал на дверь самому провальному министру финансов за всю историю страны!..»
Впрочем, искать объективность в словах одного из самых непримиримых оппонентов Лапида – занятие, лишенное смысла. Но если проанализировать реакцию израильской прессы того периода, то вывод напрашивается однозначный: Яир Лапид покидал правительство, скорее, победителем, чем проигравшим.
Союз с начальником Генштаба и Либерманом
Даже несмотря на ослабление электоральных позиций (на последовавших через три месяца досрочных выборах представительство «Еш атид» в Кнессете сократилось с девятнадцати мандатов до одиннадцати), почти два года, проведенные на посту министра финансов, не только многому научили Лапида, но и укрепили в обществе его репутацию принципиального политика, который не побоялся публично заявить, что он никогда больше не войдет в правительство Нетаньяху.
И не пригласит его в свое правительство…
В итоге позиция «Только не Биби!» подтолкнула Лапида к объединению с партией «Хосен Исраэль» во главе с бывшим начальником Генштаба Бени Ганцем.
Позиция «Только не Биби!» привела к созданию объединенного блока «Кахоль Лаван», в котором Лапид – уникальный случай в политической истории Израиля – уступил Ганцу первое место в предвыборном списке, полагая, что этот шаг принесет больше голосов.
И, наконец, установка «Только не Биби» сблизила позиции Лапида и Авигдора Либермана, который, подав в отставку с поста министра обороны после очередного обстрела Израиля из сектора Газа, заявил Нетаньяху: «Я не могу быть министром обороны в ситуации, когда глава правительства не дает мне проводить жесткую политику в сфере безопасности …»
В результате стратегический замысел Лапида объединить на платформе «Только не Биби!» партии левоцентристского блока полностью себя оправдал: на досрочных выборах в апреле 2019 года блок «Кахоль Лаван» получил 35 мандатов – столько же, сколько "Ликуд". Однако ни одному из победителей выборов не удалось наскрести необходимый 61 мандат: у праворелигиозного лагеря было 60 мандатов, у левоцентристского – 45.
Спасителем Нетаньяху могла стать идеологически близкая к нему партия «Наш дом Израиль», получившая на выборах пять мандатов. Но её лидер, Авигдор Либерман, несмотря на посулы Биби (кто-то из журналистов написал, что в обмен на присоединение к коалиции Нетаньяху предлагал Либерману «пол-царства и коня»), так и не сошел с платформы «Только не Биби!», отправив страну на вторые подряд досрочные выборы, которые также не привели к созданию правительства.
Финал израильской драмы
Финал затянувшегося политического кризиса вполне мог лечь в основу остросюжетной политической драмы: в момент перспектива четвертых досрочных выборов казалась неизбежной, Бени Ганц расколол политический блок с Лапидом, сел с Нетаньяху за стол переговоров, договорился с ним о ротации на посту премьер-министра каждые полтора года (Биби, естественно, выторговал себе право быть первым в ротации) и помог, таким образом, сформировать пятое, праворелигиозное правительство Нетаньяху в составе тридцати шести (!!!) министров.
В награду отставной генерал получил для «Хосен Исраэль», состоящей из семнадцати депутатов, шестнадцать министерских портфелей.
Либерман, получивший от премьер-министра персональное приглашение, войти в правительство Нетаньяху/Ганца отказался.
…Сегодня Яир Лапид – лидер парламентской оппозиции и председатель партии «Еш атид». Израильские СМИ считают его наиболее вероятным претендентом на пост премьер-министра, а сам он старательно обходит в буфете Кнессета Бени Ганца, о котором, кстати, не сказал пока ни одного плохого слова, и готовится к очередным выборам, которые, по мнению редко ошибающегося в таких делах Авигдора Либермана, пройдут весной будущего года.
Ждать осталось недолго…