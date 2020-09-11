Валерий Кантор, специально для haqqin.az, Иерусалим 13:07

До января 2012 года, когда 49-летний Яир Лапид решил уйти с телевидения и стать профессиональным политиком, он был, наверное, самым счастливым, успешным и узнаваемым человеком в Израиле. Многолетний кумир женщин, обладающий отточенной литературной речью, с сербскими корнями и внешностью Джорджа Клуни, родился в семье тель-авивских интеллектуалов. Мать – знаменитая писательница, отец – блестящий публицист и драматург, бывший вице-премьер правительства, министр юстиции в правительстве Шарона и лидер партии «Шинуй», выступавшей за отделение религии от государства.

Стоило ему обмолвиться… Лапид-младший рос в Тель-Авиве и Лондоне (отсюда свободный английский), увлекался боксом, стихами, музыкой «Битлз» и доучился, как это случается с неординарными натурами, лишь до девятого класса. Что, впрочем, не помешало ему впоследствии стать корреспондентом армейского радио, «засветиться» в Голливуде в компании самого Арнона Милчена – продюсера «Красотки» и «Однажды в Америке», написать несколько пьес и сборников прозы, ставших в Израиле бестселлерами, поработать колумнистом в газетах «Едиот Ахронот» и «Маарив» и, наконец, обосноваться в кресле ведущего актуально-аналитической программы на Втором канале ТВ, где он стал одной из самых популярных фигур за всю историю израильского телевидения. Но стоило Лапиду лишь обмолвиться, что его целью в политике является кресло премьер-министра, как на него со всех сторон посыпались обвинения в самовлюбленности, бонапартизме и мегаломании. «Амбиции Лапида просто смешны! – язвили радиокомментаторы, обсуждая сенсационную новость. – Что возомнил о себе этот набриолиненный мачо с манерами стареющего жиголо? И чего бы он в жизни добился без своих родителей? Успех его пьес – заслуга папы-драматурга, достижения в журналистике – покровительство папы-главного редактора, звездный статус на телевидении – влияние папы-генерального директора телерадиовещания…» Старожилы парламента вели себя более сдержанно. «Законы преемственности никто не отменял, - сказал в интервью «Едиот Ахронот» один из депутатов "Ликуда". – Так что подождем, пока Яир Лапид делом докажет, что он не очередной мажор, въезжающий в политику на авторитете своего отца, а ответственный гражданин, понимающий разницу между трибуной Кнессета и подиумом телеведущего…» Но уже спустя месяц праворелигиозный истеблишмент, встревоженный публичными заявлениями Лапида о намерении реформировать политическую систему, защитить интересы среднего класса и избавить Израиль от паразитирующих интересантов (имелись в виду религиозный и арабский секторы), спустил с цепи желтые СМИ. И народ Израиля, воспитанный на идеях социального равенства, узнал, что Лапид-юниор неприлично богат (по данным Forbes Israel, на его счету 6,5 миллиона долларов), морально неустойчив (трое детей от двух жен), живет в фешенебельном пригороде Тель-Авива, пользуется услугами дорогих стилистов, питает слабость к коллекционным винам и даже балуется наркотиками, из-за чего испытывает проблемы с самоконтролем. Налет желтизны не обошел стороной и серьезную прессу: статьи, в которых анализировались политическая программа Лапида, причины его нападок на ортодоксов и желание занять пустующую нишу лидера политического центра, выходили под заголовками типа: «Что мы ждем от человека с девятью классами за спиной?», «Чего стоит мужик, знакомый с Армией обороны Израиля только по передачам армейского радио?», «Сможет ли стать топ-менеджером высшего правительственного уровня автор телескетчей, который четверть века руководил только печатной машинкой, персональным компьютером и микрофоном в петличке?» и тому подобными.

За год создал партию и сенсационно получил 19 мандатов В массированном обстреле, который обрушился на позиции дебютанта, были едва слышны ответные выстрелы друзей и немногочисленных коллег Лапида, отмечавших его трудолюбие, феноменальную память и способность впитывать, как губка, новые знания. Подчеркивалось также, что Лапид является обладателем черного пояса по каратэ, не любит компромиссы любой ценой и плохо переносит, когда на него давят: словом, за обаянием профессионального интервьюера кроется цельная личность с железными волей и стальными нервами… Но, в любом случае, утихомирить информационную истерию мог только сам Яир Лапид. Что он и сделал, создав всего за год центристскую партию «Еш атид» («Есть будущее»), сенсационно получив на выборах 2013 года 19 мандатов (в 120-местном парламенте) и став, таким образом, главой второй по представительству фракции в Кнессете. И вот тут напрягся Биньямин Нетаньяху. Понимая, что новичок с девятнадцатью мандатами – уже не потенциальная, а реальная угроза, политический враг, которого необходимо на время сделать другом, Биби распахивает перед новой партией двери коалиционного правительства, одаряет её пятью министерскими портфелями, а самому Лапиду предлагает кресло министра финансов. В Западной Европе такой жест запросто мог стать причиной политического кризиса: предложить журналисту с неоконченным средним образованием второй по важности пост в государстве, входящем в первую двадцатку мировой экономики, все равно, что присудить батальонному писарю Нобелевскую премию по литературе. Но это в Западной Европе, а не в Израиле, где политические лидеры сдерживают активность опасных конкурентов, отправляя их руководить «неподъемными» министерствами. Словом, все вокруг прекрасно слышали, как в портфеле министра финансов, предложенном Яиру Лапиду, тикает часовой механизм политической бомбы замедленного действия. Со стороны Биби это был почти беспроигрышный ход: если дебютант примет предложение, то министерство финансов станет его политической могилой. А коли откажется, то утратит поддержку среднего класса, который уже с нетерпением ждет, когда министр-Лапид начнет раздавать деньги.

Победа над гроссмейстером по имени Биби Однако дебют первой партии между перворазрядником Лапидом и гроссмейстером Нетаньяху, на удивление многих, лучше разыграл Лапид, быстро доказавший, что незнание принципов формирования госбюджета и финансового регулирования экономики вовсе не помеха в их изучении. Вначале Лапид привлек к работе видных ученых, экспертов и финансовых аналитиков, которые помогли ему вникнуть в нюансы финансово-экономической ситуации в стране. Затем свежеиспеченный министр финансов публично обрушился на Нетаньяху, обвинив премьера в грубых ошибках, приведших к 40-миллиардному дефициту госбюджета. И, наконец, он представил на суд общественности программу реформ, направленных на возвращение экономики в правильное русло. «Чтобы выправить ситуацию, - отметил Лапид на одном из бизнес-форумов, - необходимо поддержать малый бизнес - катализатор роста нашей экономики. Это увеличит ежегодный доход государства на 10 миллиардов шекелей. Еще пятнадцать миллиардов даст приток граждан на рынок труда. И, наконец, надо сокращать госаппарат – эти ребята исправно тратят наши деньги, а расплачиваются за них коррупцией, кумовством и бюрократией…» Политическая активность Лапида и, главное, его отказ соблюдать правила, запрещающие членам коалиции публично критиковать премьер-министра, стали ударом по самолюбию Биньямина Нетаньяху – недооценив потенциального конкурента, он дал ему усилить позиции именно там, где, по всем расчетам, должен был похоронить свою карьеру. Зная политический «почерк» израильского премьер-министра, вполне допускаю, что желание избавиться от Лапида созрело у Биби сразу же после формирования правительства. Но Нетаньяху не хотел, чтобы изгнание Лапида походило на акт политической мести. А потому терпеливо ждал удобного момента, который представился ночью 1 декабря 2014 года, когда Биби вызвал к себе Лапида и выдвинул ультиматум: либо он и министры его партии затыкают рты, прекращая подрывать авторитет правительства и критиковать планы Нетаньяху, связанные со строительством жилья в Восточном Иерусалиме, либо последуют жесткие санкции. Как и ожидалось, Лапид ультиматум отверг и тут же получил от Биби письмо об увольнении. Арье Дери, лидер ультрарелигиозной сефардской партии ШАС, по горячим следам заявил в коротком интервью на радио: «Наконец-то Нетаньяху указал на дверь самому провальному министру финансов за всю историю страны!..» Впрочем, искать объективность в словах одного из самых непримиримых оппонентов Лапида – занятие, лишенное смысла. Но если проанализировать реакцию израильской прессы того периода, то вывод напрашивается однозначный: Яир Лапид покидал правительство, скорее, победителем, чем проигравшим.

Союз с начальником Генштаба и Либерманом Даже несмотря на ослабление электоральных позиций (на последовавших через три месяца досрочных выборах представительство «Еш атид» в Кнессете сократилось с девятнадцати мандатов до одиннадцати), почти два года, проведенные на посту министра финансов, не только многому научили Лапида, но и укрепили в обществе его репутацию принципиального политика, который не побоялся публично заявить, что он никогда больше не войдет в правительство Нетаньяху. И не пригласит его в свое правительство… В итоге позиция «Только не Биби!» подтолкнула Лапида к объединению с партией «Хосен Исраэль» во главе с бывшим начальником Генштаба Бени Ганцем. Позиция «Только не Биби!» привела к созданию объединенного блока «Кахоль Лаван», в котором Лапид – уникальный случай в политической истории Израиля – уступил Ганцу первое место в предвыборном списке, полагая, что этот шаг принесет больше голосов.