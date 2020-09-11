К резиденции президента Беларуси Александра Лукашенко стянули бронетехнику. Видео опубликовано в Telegram-канале РИА Новости.

Кроме того, по сообщению агентства, милиция и военные стянули силы в центр Минска, где ожидается акция оппозиции.

В частности, на севере столицы Беларуси корреспондент РИА Новости заметил колонну из шести БТР в сопровождении машины ГАИ, которая двигалась в сторону дворца Независимости на проспекте Победителей. У самого дворца уже находится милицейская спецтехника: автозаки, броневики.