Пенитенциарная служба о переводе Тофика Ягублу в City Hospital

Тофик Ягублу, приговоренный судом к лишению свободы, был обеспечен всеми необходимыми материально-бытовыми условиями в СИЗО №3 в соответствии с законом, его права не ограничивались, он регулярно встречался с членами семьи и адвокатами, поддерживал связь по телефону. Об этом haqqin.az сообщили в отделе по связям с общественностью Пенитенциарной службы Минюста.

«Тофик Ягублу отказался от еды в знак протеста против решения суда, а его адвокаты обжаловали приговор.

С ним были проведены соответствующие разъяснительные беседы, и он был принят Уполномоченным по правам человека и врачом - членом Национальной превентивной группы омбудсмена. С ним встретились представители офиса Международного комитета Красного Креста в нашей стране.

Наряду с этим, чтобы держать его состояние под постоянным медицинским наблюдением, Тофика Ягублу поместили в медицинский пункт СИЗО, и состояние его здоровья было стабильным. В то же время Адилю Гейбулле, врачу, которого знает Тофик Ягублу, по его просьбе были обеспечены необходимые условия для обследования, лечения и наблюдения заключенного.

Для того чтобы сделать обследование и лечение более удобными, Адиль Гейбулла обратился с просьбой о переводе Тофика Ягублу в City Hospital, в котором работает сам.

Проявив заботу о здоровье Тофика Ягублу и гуманизм, его перевели в гражданскую больницу - City Hospital.

Как и заявил СМИ сам Адиль Гейбулла, обследование и лечение Тофика Ягублу продолжатся в City Hospital под его непосредственным наблюдением», - сказали в отделе по связям с общественностью Пенитенциарной службы Минюста.