Разведка Британии опасается российской ракеты с бесконечной дальностью

Военная разведка Великобритании предупреждает, что российская крылатая ракета с ядерным двигателем "Буревестник" может находиться в воздухе практически неограниченное время и наносить удары с неожиданных направлений по всему миру. Об этом пишет в воскресенье газета The Sunday Telegraph со ссылкой руководителя военной разведки Великобритании генерал-лейтенанта Джима Хокенхалла.

По его словам, разрабатываемая Россией "гиперзвуковая крылатая ракета с ядерным двигателем может быть задействована глобально и может позволить нанести удар с неожиданного направления". Издание пишет, что речь идет о ракете "Буревестник", которая, как говорится в статье, способна находиться в атмосфере в течение нескольких лет и готова нанести удар в любой момент. Цитируя Хокенхалла, газета уточнила, что благодаря ядерному двигателю у ракеты "практически бесконечное время пребывания в ожидании в воздухе".

Глава Военной разведки Соединенного Королевства, который занимает этот пост с декабря 2018 года, также обратил внимание на российские инвестиции в развитие подводного флота и глубоководных океанических средств, таких как "автономный подводный аппарат, способный доставлять ядерные боевые заряды к целям на берегу или даже к авианосной группе в море" или создавать угрозу проложенным по дну океанов кабелям интернета или энергоснабжения.

По мнению Хокенхалла, военное руководство России пошло по пути не количественного наращивания вооружений, а более оперативной разработки их новых видов. "Они пристально изучили Запад, чтобы понять, куда лучше всего направить инвестиции, чтобы доставить нам как можно больше проблем", - приводятся в статье слова главы Военной разведки.

Хокенхалл утверждает, что Россия представляет самую большую "геополитическую угрозу европейской безопасности". В этой связи он также упомянул "все более авторитарный и напористый" Китай. Пекин глава британской военной разведки назвал "величайшим риском мировому порядку", поскольку он якобы пытается навязать свои нормы и стандарты всему миру с использованием экономических рычагов при поддержке массированных инвестиций в вооруженные силы.

Москва последовательно заявляла о том, что не представляет угрозу европейской или мировой безопасности, отвергая подобные утверждения как необоснованные.