Вторая волна коронавируса в Австрии

Вторая волна пандемии коронавирусной инфекции начинается в Австрии. Об этом сообщил в воскресенье австрийский канцлер Себастьян Курц, передает ТАСС.

"Происходящее сейчас — это начало второй волны. Число заболевших увеличивается ежедневно", - приводит заявление Курца Австрийское агентство печати.

"Две недели назад было около 350 новых случаев заражения в сутки, вчера было более 850. Особенно драматичная ситуация складывается в Вене, где было отмечено 50% всех новых инфицированных в Австрии. Скоро мы достигнем отметки в 1 000 заболевших в сутки", - проинформировал канцлер.

Курц призвал население соблюдать социальное дистанцирование и носить медицинские маски. "Будут трудные осень и зима для всех нас. Вот почему сейчас мы все призваны справиться с вызовами грядущих месяцев с той же дисциплиной и вниманием, которые проявили весной", - добавил он.