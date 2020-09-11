Второй пошёл: Королевство Бахрейн объявило о нормализации отношений с Израилем. Кто следующий?

Игорь Панкратенко, автор haqqin.az 15:25

Президент США Дональд Трамп объявил, что Бахрейн и Израиль договорились о нормализации отношений. Предположительно, формальное соглашение между ними будет подписано в один день с заключением мирного договора еврейского государства с Объединенными Арабскими Эмиратами. Столь стремительного развития процесса примирения арабских монархий с Израилем не ожидал никто. Не успел улечься шум от заключения мирного договора между израильтянами и ОАЭ – и вот вам новая сенсация, на это пошел и Бахрейн. Похоже, замирение с еврейским государством на Аравийском полуострове приобретает характер пандемии.

Вполне ожидаемо, что событие вызвало бурю эмоций – от восторгов выгодополучателей от этого соглашения до ненависти и гнева тех, кого вступление Бахрейна в «Союз умеренных», коалицию арабских государств, решивших прекратить арабо-израильский конфликт, оставляет на обочине международных процессов. Король Бахрейна Хамад бин Иса аль-Халифа старается смягчить возмущение «арабской улицы», заявив, что по-прежнему поддерживает заключение справедливого мирного договора между Израилем и палестинцами на основе принципа двух государств для двух народов – вот только это дежурные фразы, не более того. Арабские правящие элиты палестинцев откровенно «слили». В прошлом это происходило неоднократно, но в этот раз, видимо, окончательно. Выгоды от сделки с Израилем – и экономические, и геополитические – куда заманчивее и очевиднее, чем продолжение противостояния по палестинскому вопросу. Ничего личного – просто бизнес.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уже заявил, что в регионе наступает эпоха мира и израильскую экономию ждут большие инвестиции и дополнительное развитие в результате новых соглашений. Понятно, что и их арабские партнеры в убытке не останутся. Объединенные Арабские Эмираты приветствовали заявление Бахрейна о нормализации отношений с Израилем – ну а как иначе они могли отреагировать. Шаг островного государства Залива цементирует тесные отношения Бахрейна и ОАЭ, которые усилились на базе противодействия Ирану и Турции и обострения конкуренции за новый постамериканский региональный порядок, при котором Абу-Даби успешно оспаривает лидерство Эр-Рияда. Вообще король аль-Халифа сделал Эмиратам хороший подарок - теперь они не одни будут подписывать соглашение о дипломатическом признании Израиля. И, соответственно, уже вместе будут отбиваться от нападок тех, кто их сейчас бешено критикует.

Ведь далеко не все в Бахрейне готовы петь израильский гимн и размахивать бело-голубыми флажками. В последние часы в бахрейнском сегменте Твиттера рулит хэштег «бахрейнцы против нормализации» - #بحرينيونضدالتطبيع, местная оппозиция уже пригрозила, что соглашение островного королевства с Израилем столкнется с ожесточенным сопротивлением. По мнению местных противников договора с Израилем, нормализация отношений с еврейским государством угрожает Бахрейну и всему бахрейнскому населению в целом. Причем во всех аспектах, как экономическом, так и политическом, культурном, религиозном, социальном, моральном и социальном. И здесь совершенно не лишним будет напомнить о том, что социально-политическая обстановка в Бахрейне в корне отличается от общественных настроений в Эмиратах. Более 90% населения Бахрейна - мусульмане-шииты, исторически имеющие тесные религиозные и культурные связи с Ираном. А правит островом и королевством суннитская семья Аль-Халифа. В стране за последнее десятилетие несколько раз вспыхивали восстания, часто не без иранской поддержки. Давили их жестко и беспощадно с помощью саудовских и эмиратских войск. Так что, с одной стороны, для Бахрейна нормализация с Израилем – это, в том числе, способ защититься от иранской экспансии. А с другой – продвижение идеи мира с Израилем здесь будет проходить гораздо сложнее. Впрочем, особых катаклизмов ожидать не стоит, опыт «воспитания» несогласных у местных правителей столь же богатый, сколь и жесткий.

МИД Ирана, кстати, назвал соглашение «позорным» и заявил, что Бахрейн «совершает фундаментальную ошибку, предавая свой народ, вместо того чтобы завоёвывать его доверие и получать легитимность». «Лидеры Бахрейна с этого момента будут считаться соучастниками преступлений сионистского режима, который является постоянной угрозой региональной безопасности и исламскому миру» - говорится в заявлении дипломатического ведомства Ирана. Корпус стражей исламской революции пошел еще дальше, пообещав отомстить островному королевству за этот «позорный и безумный акт». Никто не удивлен - в заявлениях Тегерана нет ничего нового, чего бы мы не слышали в предыдущий раз, когда стало известно о нормализации отношений ОАЭ и Израиля. Осталось только дождаться выражений в духе Муина Хамада, генерального секретаря палестинской просирийской группировки «Ас-Саика», который на днях в пылу обвинений ОАЭ за сделку с израильтянами заявил, что палестинцы имеют полное право призвать ОАЭ к ответу, так как сделали огромный вклад в развитие ОАЭ. «Мы научили жителей ОАЭ читать, писать, водить машину», - сказал он.

Впрочем, всех сейчас волнуют не заявления палестинских лидеров – кому интересны стенания проигравших главную в их судьбах партию, и не позиция Тегерана, а совершенно другой вопрос – кто будет следующим в очереди на подписание соглашения с еврейским государством. Понятно, что и в Вашингтоне, и в Тель-Авиве мечтают о том, чтобы этим «следующим» оказался Эр-Рияд, что и стало бы жирной финальной точкой в создании новой реальности на Ближнем Востоке. Хаим Сабан, американский бизнесмен израильского происхождения, на днях заявил, что Саудовская Аравия вскоре присоединится к Эмиратам и нормализует отношения с Израилем: «Я ужинал вместе с Мухаммадом бин Салманом. И он сказал мне: «Я бы принял решение о нормализации отношений с Израилем в одну минуту, но Катар, Иран и сопротивление «арабской улицы» пока делают этот шаг невозможным». Сабан, который во многом способствовал заключению соглашения между Израилем и Эмиратами, убежден, что после того, как Мухаммад бин Зайд проторил путь, саудовскому наследнику престола будет легче сделать этот шаг. И, откровенно говоря, сомневаться в этом, зная настроения саудовского кронпринца, не приходится.

Но Эр-Рияду пока нужно время. Посмотреть, как Эмираты и Бахрейн справятся с противниками соглашения, отследить, последуют ли за гневом Тегерана конкретные шаги – словом, приготовиться к подавлению возможного сопротивления. Ну а пока в Саудовской Аравии началась подготовка общественного мнения. Так, в минувшую пятницу имам главной мечети Мекки Абд ар-Рахман ас-Судайс произнес проповедь, которую многие сочли «прелюдией к нормализации» отношений с Израилем. В этой проповеди имам говорил, в том числе, о необходимости добрых отношений с соседями и о том, что пророк Мухаммад поддерживал хорошие отношения с евреями – и это только начало пропагандисткой кампании, которую кронпринц и его окружение проведут с размахом и максимальной эффективностью, с учетом всех современных достижений искусства пропаганды. Ну а пока в Саудовской Аравии ведут обработку населения, следующими наиболее вероятными кандидатами на примирение с еврейскими государствами являются Судан, Оман и… Марокко, власти которого объявили о намерении установить прямое авиасообщение с Израилем.