Правоохранители в Минске в воскресенье работают на упреждение, разбивая колонны протестующих на группы и проводя задержания наиболее активных участников акций, при этом в громкоговорители раздаются призывы разойтись, передает ТАСС.

Как сообщает МВД Беларуси, в Минске в ходе акции уже задержаны около 250 человек.

Несколько тысяч протестующих собрались в начале проспекта Победителей, подъехало пять автозаков, протестующие разбежались, ведутся задержания.

Силовики разгоняют участников демонстрации около стелы "Минск - город-герой", люди разбегаются в разные стороны.

Жесткие задержания также проводятся около метро "Фрунзенская", где собралось несколько сотен демонстрантов. Производились задержания и возле гостиницы "Ренессанс" на проспекте "Дзержинского".

Также постоянно поступают сообщения о задержаниях протестующих в местах их массового скопления в различных районах белорусской столицы.