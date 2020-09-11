Силовики разгоняют акцию протеста в Минске: 250 задержанных обновлено 16:33
Правоохранители в Минске в воскресенье работают на упреждение, разбивая колонны протестующих на группы и проводя задержания наиболее активных участников акций, при этом в громкоговорители раздаются призывы разойтись, передает ТАСС.
Как сообщает МВД Беларуси, в Минске в ходе акции уже задержаны около 250 человек.
Несколько тысяч протестующих собрались в начале проспекта Победителей, подъехало пять автозаков, протестующие разбежались, ведутся задержания.
Силовики разгоняют участников демонстрации около стелы "Минск - город-герой", люди разбегаются в разные стороны.
Жесткие задержания также проводятся около метро "Фрунзенская", где собралось несколько сотен демонстрантов. Производились задержания и возле гостиницы "Ренессанс" на проспекте "Дзержинского".
Также постоянно поступают сообщения о задержаниях протестующих в местах их массового скопления в различных районах белорусской столицы.
* * * 15:59
Не менее 10 участников несанкционированной акции протеста задержаны в районе проспекта Независимости в центре Минска, передает РИА Новости.
Большая колонна протестующих с бело-красно-белыми флагами двигалась по проспекту Независимости, а затем свернула на проспект Машерова, который ведет к проспекту Победителей и стеле "Минск – город-герой". Некоторое время их сопровождала спецтехника.
Затем группа силовиков, предположительно, спецназ внутренних войск МВД, оттеснила протестующих с проспекта Машерова назад в сторону проспекта Независимости, протестующие бросились разбегаться в прилегающие дворы. Силовики провели ряд задержаний. По оценке корреспондента агентства, задержаны не менее 10 человек.
* * * 15:38
Колонны протестующих продвигаются из районов в центр Минска на акцию оппозиции "Марш героев". По ходу продвижения их встречают правоохранительные органы, передает ТАСС.
Так, силовики остановили колонну из нескольких сотен человек в начале проспекта Дзержинского, нескольких задержали.
Очевидцы сообщают о задержаниях на улице Маяковского. Жители Фрунзенского района идут от станции метро "Молодежная", к ним присоединяются демонстранты из района Веснянки. Различные по численности группы людей под бело-красно-белыми флагами идут из других районов города, например, от станций метро "Партизанская", "Тракторный завод", "Пушкинская", "Академия наук".