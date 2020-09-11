Хулуси Акар: Греция продолжает милитаризацию островов в Средиземном море

"Греция продолжает милитаризацию островов. Мы же выступаем за диалог и желаем решить проблемы в Средиземном море мирными методами", - утверждал глава турецкого Минобороны в эфире телеканала NTV.

По словам Акара, в первую очередь должен быть демилитаризован остров Кастелоризо, который находится в нескольких километрах от Турции. Он заявил о готовности Турции провести у себя четвертые переговоры с Грецией в рамках НАТО по ситуации в Средиземном море. Акар также выразил мнение, что "греческий народ не должен поддаваться инициативам президента Франции Макрона, который пытается спасти свое положение".

При этом турецкий министр заявил, что возвращение в территориальные воды Турции исследовательского судна Oruc Reis не означает, что Анкара отказалась от своих прав в Восточном Средиземноморье.