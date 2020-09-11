В Минске начались проблемы с интернетом

Пользователи операторов мобильной связи в Минске начали сталкиваться с трудностями с доступом в интернет, передает РИА Новости.

В частности, наблюдаются сбои в предоставлении услуги у клиентов МТС и A1. При этом сложности с доступом наблюдаются как в центре города, так и на окраинах белорусской столицы.

В Беларуси днем в воскресенье традиционно наблюдаются сбои в работе мобильного интернета, это происходит в период, когда в белорусской столице проходят несанкционированные акции оппозиции, которая координирует свои планы через Telegram.

Ранее компания A1 поясняла сбои распоряжением уполномоченных государственных органов, что приводило к снижению пропускной способности мобильного интернета в Минске.