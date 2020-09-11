Трамп пообещал смертную казнь обстрелявшему полицейских в Калифорнии

"Если они умрут, будет быстрый суд и смертная казнь для убийцы. Единственный способ это остановить" - написал он в воскресенье в своем аккаунте в Twitter.

Ранее он ретвитнул сообщение об инциденте движения "Синие жизни имеют значение" (Blue lives matter), которое борется за права полицейских, и попросил молиться за раненых.

Как сообщалось, неизвестный подошел к патрульному автомобилю в городе Комптон и открыл огонь без предупреждения. Двое помощников шерифа получили огнестрельные ранения и были доставлены в местную больницу. Врачи оперируют пострадавших, а полиция начала поиски стрелявшего.