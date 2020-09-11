Трамп пообещал смертную казнь обстрелявшему полицейских в Калифорнии
Президент США Дональд Трамп пообещал смертную казнь обстрелявшему двух полицейских в Калифорнии злоумышленнику.
If they die, fast trial death penalty for the killer. Only way to stop this! https://t.co/K3sKh28GjX— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 13, 2020
"Если они умрут, будет быстрый суд и смертная казнь для убийцы. Единственный способ это остановить" - написал он в воскресенье в своем аккаунте в Twitter.
Ранее он ретвитнул сообщение об инциденте движения "Синие жизни имеют значение" (Blue lives matter), которое борется за права полицейских, и попросил молиться за раненых.
Как сообщалось, неизвестный подошел к патрульному автомобилю в городе Комптон и открыл огонь без предупреждения. Двое помощников шерифа получили огнестрельные ранения и были доставлены в местную больницу. Врачи оперируют пострадавших, а полиция начала поиски стрелявшего.