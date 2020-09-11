Российский врач заявил об опасности корвалола и валокордина

Такие препараты, как корвалол, валосердин и валокордин, содержат фенобарбитал — снотворное средство, которое вызывает привыкание. Это делает их опасными для людей, поэтому врачи не рекомендуют их применять.

Об этом россиян предупредил заведующий первым кардиологическим отделением Госпиталя для ветеранов войн Сергей Иванов в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

«Фенобарбитал помогает, потому что обладает седативным действием, но не решает никаких проблем. Он запрещен за границей давно», — отметил медик.