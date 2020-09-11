Премьер Греции заявил о готовности к переговорам с Эрдоганом

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил о готовности провести переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в случае деэскалации напряженности между двумя странами.

Как сообщает «Анадолу», об этом Мицотакис заявил в ходе пресс-конференции на полях Helexpo Forum в Салониках.

Мицотакис назвал положительным шагом возвращение турецкого исследовательского судна Oruç Reis в Анталью. По его словам, в случае продолжения подобных шагов и снижения напряженности возможно восстановление диалога между Турцией и Грецией.