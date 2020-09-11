Армяне перекрывают воду в Азербайджан

Депутат из парламентской фракции «Мой шаг», племянник премьер-министра Армении Никола Пашиняна – Сипан Пашинян, рассказал о том, что в приграничном селе Довег (Тавушская область) была перезапущена насосная станция, передает Спутник-Армении.

По словам Пашиняна, благодаря этому вода из ручья не будет утекать в Азербайджан.

«Работа продолжается, остались последние штрихи. Вскоре завершим, после чего наши сельчане смогут воспользоваться водой еще до того, как она утечет в Азербайджан», - отметил депутат.

Следует отметить, что армяне не впервые перегораживают реки, текущие в Азербайджан как на оккупированных территориях, так и в приграничных районах Армении. В течение многих лет оккупанты закрывают Сарсангское водохранилище и летом оставляют села в Тертере без воды.