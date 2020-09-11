«Галатасарай» везет в Баку 23 футболиста Фалькао и Арда Туран в списке
Соперник «Нефтчи» во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы – знаменитый турецкий клуб «Галатасарай» - объявил состав, который приедет на матч в Баку.
В заявку стамбульской команды включены 23 футболиста: Окан Кочук, Фатих Озтюрк, Шенер Озбайраклы, Омар Эльабделлауи, Мартин Линнес, Райан Донк, Омер Байрам, Кристиан Луиндама, Марсело Сараччи, Маркао, Тайлан Антальялы, Юнес Бельханда, Огенекаро Этебо, Джимми Дурмаз, Эмре Кылындж, Софьян Фегули, Райан Бабель, Радамель Фалькао, Юнус Акгюн, Арда Туран, Джессе Секидика, Али Явуз Кол, Мбайе Диань.
В состав не попали шесть игроков: Эмре Акбаба, Валентин Озорнвафор, Эмре Ташдемир, Керем Актюргоглу, Огулджан Чаглаян и Ахмет Чалык.
Матч «Нефтчи» - «Галатасарай» состоится 17 сентября на Бакинском Олимпийском стадионе. Время начала матча – 20:00. Игра пройдет без зрителей.
Накануне команда Фатиха Терима провела первый матч в стартовавшем чемпионате Турции и со счетом 3:1 обыграла «Газиантеп». Два мяча забил Фалькао, еще один гол в активе Кылынджа.