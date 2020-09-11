«Сабах» разгромил «Габалу» в Премьер-лиге видео
Сегодня матчем «Сабах» - «Габала» завершился 2-й тур азербайджанской футбольной Премьер-лиги.
Игра, проходившая на «Банк Республика Арене», завершилась разгромной победой «Сабаха» - 3:0.
На 17-й минуте подарок себе на день рождения преподнес Джошгун Диниев, которому сегодня исполнилось 25 лет. Бахлул Мустафазаде на 27-й минуте упрочил преимущество хозяев. А точку в игре на 64-й минуте поставил Рамиль Шейдаев, воспользовавшись ошибкой футболиста «Габалы» Асифа Мамедова.
На 77-й минуте за вторую желтую карточку был удален игрок «Сабаха» Славик Алхасов, но даже будучи в большинстве габалинцы не смогли поразить ворота хозяев.
Напомним, что в пятницу матч «Кешля» - «Карабах» завершился вничью 0:0, а «Нефтчи» в Баку проиграл 0:2 «Сумгаиту». Вчера же «Зиря» обыграла в гостях «Сабаил» - 2:1.
Турнирное положение после 2 туров
1. «Карабах» - 4 очка (2 матча)
2. «Зиря» - 4 (2)
3. «Кешля» - 4 (2)
4. «Сабах» - 3 (2).
5. «Сумгаит» - 3 (2)
6. «Нефтчи» - 3 (2)
7. «Габала» - 1 (2)
8. «Сабаил» - 0 (2)
Матчи 3-го тура состоятся 19-20 сентября.