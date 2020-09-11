Игра, проходившая на «Банк Республика Арене», завершилась разгромной победой «Сабаха» - 3:0.

На 17-й минуте подарок себе на день рождения преподнес Джошгун Диниев, которому сегодня исполнилось 25 лет. Бахлул Мустафазаде на 27-й минуте упрочил преимущество хозяев. А точку в игре на 64-й минуте поставил Рамиль Шейдаев, воспользовавшись ошибкой футболиста «Габалы» Асифа Мамедова.

На 77-й минуте за вторую желтую карточку был удален игрок «Сабаха» Славик Алхасов, но даже будучи в большинстве габалинцы не смогли поразить ворота хозяев.

Напомним, что в пятницу матч «Кешля» - «Карабах» завершился вничью 0:0, а «Нефтчи» в Баку проиграл 0:2 «Сумгаиту». Вчера же «Зиря» обыграла в гостях «Сабаил» - 2:1.

Турнирное положение после 2 туров

1. «Карабах» - 4 очка (2 матча)

2. «Зиря» - 4 (2)

3. «Кешля» - 4 (2)

4. «Сабах» - 3 (2).

5. «Сумгаит» - 3 (2)

6. «Нефтчи» - 3 (2)

7. «Габала» - 1 (2)

8. «Сабаил» - 0 (2)

Матчи 3-го тура состоятся 19-20 сентября.