У берегов Шотландии перехватили два российских самолета

У берегов Шотландии британские истребители Typhoons перехватили российские самолеты ТУ-142. Они были идентифицированы как самолеты морской разведки и противолодочной обороны, сообщили в Минобороны Великобритании.

Уточняется, что российские Ту-142 вошли в контролируемую Соединенным Королевством зону международного воздушного пространства.

Как пишет Independent, в 2019 году российские самолеты в европейском воздушном пространстве перехватывались почти 300 раз.