Лавров: «Евросоюз хочет наказать Россию»

Евросоюз пытается не отставать от США в стремлении «наказать Россию», заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия 1».

Как сказал министр, в такой ситуации России и Евросоюзу нужно контактировать с использованием «страховочной сетки».

«То есть обеспечить себе все возможности, чтобы, если ЕС останется на своих негативных, деструктивных позициях, мы не зависели от его прихотей и могли обеспечивать свое собственное развитие самостоятельно и в партнерстве с теми, кто готов к сотрудничеству на равноправной, взаимоуважительной основе», - сказал Лавров.

Министр подчеркнул, что Москва ответит на возможные новые санкции.