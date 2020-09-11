COVID-19 в США: десятки тысяч зараженных и сотни умерших за сутки

Суточный прирост заболевших коронавирусом в Соединенных Штатах составил на 40 423 случая, сообщает Reuters со ссылкой на данные Центров по контролю и профилактике заболеваний в стране.

Таким образом, общее число заразившихся с начала пандемии в США приближается к 6,5 млн — 6 467 481.

Также за сутки скончались после заражения инфекцией 807 человек (всего — 193 195).

В настоящее время США находятся на первом месте в мире по распространению коронавирусной инфекции нового типа.