В Турции 57 жертв, 1527 новых случаев коронавируса
За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались еще 57 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
57 CAN kaybı, 1.527 yeni hasta. Virüs sevdiklerimizi bizden ayırıyor. Bu gidişe dur diyecek olan Birlik ve Beraberlik içinde mücadeledir. TEDBİRde BİRLİK olalım virüse fırsat vermeyelim. https://t.co/RVlhe7786O— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 13, 2020
По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 291 162, за прошедшие 24 часа 1 527 тестов на наличие вируса дали положительные результаты.
Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 1 102 человека, общее число выздоровевших достигло 258 833.