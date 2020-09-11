В Турции 57 жертв, 1527 новых случаев коронавируса

За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались еще 57 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 291 162, за прошедшие 24 часа 1 527 тестов на наличие вируса дали положительные результаты.

Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 1 102 человека, общее число выздоровевших достигло 258 833. 

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