В США мужчина открыл стрельбу по сотруднику полиции

Мужчина открыл стрельбу по сотруднику транспортной полиции штата Нью-Мексико. Об этом сообщила в воскресенье телекомпания CNN.

По ее данным, сотрудница полиции в субботу утром остановила автомобиль, за рулем которого находился 28-летний Роберт Нельсон. Когда она подошла к автомобилю, мужчина стал целиться ей в голову, открыл стрельбу. Сотрудница правоохранительных органов стала вести ответный огонь, мужчина предпринял попытку скрыться. Сотрудница полиции начала погоню, к ней присоединились другие наряды полиции.

Мужчину задержали, ему предъявили обвинения в попытке убийства, нападении на сотрудника правоохранительных органов с отягчающими обстоятельствами, стрельбе из транспортного средства, а также оказании сопротивления и препятствовании действий полицейского, и попытке скрыться. Ведется расследование обстоятельств инцидента.