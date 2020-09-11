Как заявил журналистам исполняющий обязанности президента Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) при Министерстве экономики Юсиф Абдуллаев, разработана новая Национальная экспортная стратегия Азербайджана. По его словам, документ будет представлен в Кабинет министров уже в этом месяце. А его реализация позволит существенно стимулировать предпринимателей увеличивать количество экспортных операций и их объемы.

Да, называть по имени предпринимателя не будем, уважим просьбу. В то же время это вовсе не означает, что останется неосвещенным основной смысл его звонка в редакцию. Но прежде, чем перейти к изложению сути дела, напомним вкратце суть предыдущей статьи.

Опубликованная в haqq ı n . az буквально на днях статья «Азербайджан меняет экспортную стратегию» встретила большой отклик у читателей. Многие из них отмечают актуальность принимаемых правительством мер, другие интересуются отдельными деталями. Но, к сожалению, нашлись и такие, кто обвинял нас чуть ли не в пристрастии, мол, написано все красиво, а в жизни не все так. Но финальную точку поставил известный в стране предприниматель, попросивший не называть его имя, занимающийся среди прочего и экспортом производимой продукции.

Чтобы понять, какое значение для правительства имеет вопрос экспорта, особенно ненефтяного, достаточно привести такой факт. В октябре 2016 года Кабмин утвердил порядок выплаты экспортного поощрения лицам, занимающимся экспортом ненефтяной продукции. Базовая сумма поощрения составляет 3% от таможенной стоимости указанной декларации. На разные товары действуют разные коэффициенты (1, 1,5 и 2). Экспортерам ненефтяной продукции в рамках механизма поощрения экспорта за восемь месяцев из госбюджета выплачено 6 млн 308,377 тыс. манатов. При этом стоимость экспортированной ими продукции оценивается в 111 млн 170,434 тыс долларов или около 200 млн манатов. Всего же в рамках механизма поощрения экспорта до сих пор экспортерам возвращена сумма в 23 млн 261,218 тыс. манатов. Да и механизм поощрения прост – достаточно обратиться в фонд.

Но наш собеседник клятвенно уверяет, что лично он не раз обращался и в AZPROMO, и в Минэкономики. Оформлял все документы, как положено. Благо, предприятие экспортирует не один вид выпускаемой продукции. В их числе арматура, ферросплавы, трубы, профили и прочая металлопродукция. И объемы отправляемой за границу продукции немалые – ежегодный экспорт измеряется в миллионах долларов. Казалось бы, таких экспортеров не так уж и много в стране, но…

Но экспорт данной компании так и не был удостоен поощрения. И никакого объяснения. Пытался было руководитель компании то ли проконсультироваться, то ли пожаловаться в верхах. Но и там ничего не вышло. Знающие его чиновники просто пожимали плечами, мол, тебе ли жаловаться на недостаток средств. И ни слова о том, что положено по закону.

Официальной письменной жалобы на игнорирование его предложения-просьбы о поощрении экспорта со стороны AZPROMO наш предприниматель в соответствующие инстанции не подавал. А устные замечания всерьез не принимались. Вот он и перестал обращаться по этому поводу вообще в какие-либо инстанции. И по-прежнему экспортирует часть своей продукции за рубеж.

А ведь налицо ущемленное право предпринимателя. Ему по непонятной причине не выдают положенное по закону поощрение. Может, и в AZPROMO считают, что этот человек не нуждается в государственных средствах. Но экспортное поощрение – это не материальная помощь нуждающимся, а нечто вроде премии за хорошую работу. Даже в годы советской уравниловки студентам из вполне обеспеченных семей выдавали стипендии, потому что они хорошо учились. Тем самым их поощряли учиться еще лучше. Правда, нуждающимся студентам даже при относительно низкой успеваемости тоже давали стипендии, но уже для оказания помощи.

А тут открыто предписано законом ПООЩРЯТЬ всех экспортеров, независимо от их состояния и места в обществе. Но какие-то чиновники и здесь ищут уловки для такого же открытого нарушения этого закона. Почему-то за нарушения закона в других сферах общественной жизни, даже если оно допущено случайно, людей наказывают, а за столь открытое и, скажем прямо, умышленное издевательство над законом наказания никто не несет. Даже простого порицания, не говоря уже об извинениях перед предпринимателем.

В принципе, мы могли бы и назвать предпринимателя, пожелавшего остаться инкогнито. Но, думается, такая форма описания может даже к лучшему. Пусть в AZPROMO сами поищут, о ком идет речь. Хотя вполне возможно, что таких деловых людей, вносящих свою лепту в развитие экспорта, но оставшихся без положенного государством поощрения, выявится немало. А наша подсказка лишь помогла бы Юсифу Абдуллаеву выявить недостатки в своем фонде.