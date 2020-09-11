Президент Сербии о признании "Хезболлах" террористической организацией

Сербия способствует глобальной безопасности своим намерением признать шиитское движение "Хезболлах" террористической организацией. Об этом написал в воскресенье на своей странице в Twitter президент Сербии Александар Вучич, отвечая на заявление госсекретаря США Майкла Помпео, передает ТАСС.

"Следуя по стопам наших гордых предков, Сербия продолжает борьбу со всеми угрозами миру как внутри страны, так и за рубежом. Будьте уверены, дорогой друг Помпео, что мы по-прежнему твердо стремимся к миру и стабильности, тем самым способствуя общей глобальной безопасности", - написал сербский лидер.

Ранее Помпео написал, что объявление Сербии о том, что она внесет "Хезболлах" в ее полном составе в список террористических организаций, поможет еще сильнее ограничить возможности этой террористической организации в отношении сбора средств и действий в регионе. Госсекретарь назвал это решение "великолепным шагом со стороны президента Сербии Александара Вучича".

Намерение внести "Хезболлах" в черный список, как отмечает Госдепартамент, было одним из условий соглашения о нормализации экономических отношений между Белградом и Приштиной. 4 сентября президент Сербии Александар Вучич и премьер-министр непризнанного Косова Авдулах Хоти подписали этот документ при посредничестве президента США Дональда Трампа в Овальном кабинете Белого дома. По данным СМИ, соглашение предполагает, в частности, инвестиции в размере $13 млрд в совместные проекты, включая инфраструктуру.

Ранее Помпео призывал страны Евросоюза запретить въезд лицам, связанным с движением "Хезболлах". До этого на такой шаг пошла Литва. Как указали во внешнеполитическом ведомстве, страна тем самым солидаризируется с Великобританией, Германией, Нидерландами и США, разделяющими такую же позицию в отношении "Хезболлах".