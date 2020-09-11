В августе президент Трамп заявил, что TikTok прекратит работу в США с 15 сентября, если его не купят Microsoft или другая американская компания. Но власти Китая выступают против продажи американского сегмента приложения TikTok и скорее предпочтут, чтобы эту платформу запретили в США. Пекин опасается, что вынужденная продажа TikTok сделает Китай уязвимым перед Вашингтоном. Хотя в ByteDance сообщили, что Пекин никогда не предлагал компании закрыть TikTok на территории США или на каком-либо другом рынке.

Ранее Трамп говорил, что китайские соцсети TikTok и WeChat могут использоваться для сбора информации об американских гражданах и таят в себе угрозу для национальной безопасности США. В Вашингтоне уверены, что социальная сеть собирает личные данные американских пользователей, а также может использоваться для кампаний дезинформации в пользу Пекина. В связи с этим гражданам США запрещено иметь какие-либо дела с ByteDance, владеющей TikTok, а сама она должна продать все активы в США и уничтожить все собранные личные данные.

Ранее сообщалось, что у ByteDance на руках два предложения — от компании Oracle и совместная заявка Microsoft и Walmart. Окончательные договоренности могут быть достигнуты в течение нескольких недель. Но в последнее время стало известно, что у социальной сети TikTok появился новый потенциальный покупатель - инвестиционная компания Centricus совместно с разрабатывающей компьютерные приложения фирмой Triller подала запрос на приобретение части соцсети. При этом в Белом доме нет мнения о том, кто из потенциальных покупателей соцсети лучше, а кто хуже.

Но 15 сентября уже на носу, а требование Трампа еще не исполнено, что говорит как о важности самого вопроса, так и о силах, которые вовлечены в эту сделку. Рано или поздно, конечно, TikTok придется покинуть американский рынок. Но многое еще предстоит уточнять, согласовывать – обе стороны придают процессу большое значение. Так, китайское правительство ввело новые ограничения, которые могут стать серьезным препятствием для продажи компанией ByteDance американской части социальной сети TikTok.

Поздно вечером 28 августа Пекин ввел новые ограничения и запреты на экспорт технологий, в соответствии с которыми компании должны запрашивать разрешение правительства. Этот процесс может занять до 30 дней. Предполагается, что китайские власти ввели новые правила, которые не менялись с 2008 года, чтобы отложить продажу TikTok американским покупателям. В частности, из перечня регулируемых экспортных технологий некоторые были исключены, в то же время в список внесли 23 новых дополнения, среди которых есть связанные с искусственным интеллектом, распознаванием лиц и анализом рекомендуемого контента.

Китайский эксперт по торговле, профессор Цуй Фань пояснил, что алгоритм рекомендаций TikTok основан на отечественных технологиях, которые при продаже соцсети придется передать новому зарубежному владельцу. Но некоторые передовые технологии могут повлиять на национальную безопасность и общественное благосостояние, поэтому ByteDance следует «серьезно и осторожно рассмотреть вопрос о необходимости приостановки» переговоров о продаже TikTok. В самой же компании заявили, что там осведомлены о новых правилах и что они строго соблюдаются.

Но компания осталась между двух огней. Президент Трамп буквально накануне подчеркнул, что не предоставит отсрочку ByteDance для поиска покупателей на американский бизнес TikTok, хотя китайские власти негласно дают понять, что уход сервиса с рынка США им выгоднее, чем его продажа. Что же касается непосредственно ByteDance, то компания пока не теряет надежды уложиться с поиском покупателей в отведенные американскими властями сроки. Представители ByteDance ускорили переговорный процесс, чтобы успеть предоставить американским властям к 20 сентября план по передаче активов TikTok в США выбранным американским компаниям.

Но проблему усугубляют заявления Дональда Трампа. Президент подчеркнул, что не предоставит отсрочку ByteDance для поиска покупателей на американский бизнес TikTok. В общении с прессой он стал часто упоминать 15 сентября в качестве даты, к которой переговоры должны завершиться. Правда, в августе речь шла о 45-дневном сроке на поиск покупателей, он должен истечь 20 сентября. Видимо, поэтому представители компании говорили ранее именно об этом сроке. Ведь в сложившихся условиях даже разница в пять дней может иметь решающее значение.

Более того, представители TikTok даже заявили, что Пекин никогда не намекал на целесообразность закрытия бизнеса в США вместо его продажи новым владельцам. В то же время в публичной сфере представители МИД Китая высказываются в поддержку компаний из КНР на международной арене, называя претензии США необоснованными, а также упоминая о готовности принять ответные меры. Последние, впрочем, пока никак не конкретизируются.

Участники переговорного процесса изначально планировали достичь предварительного соглашения к 20 сентября, а сделку заключить к декабрю текущего года. Но теперь Пекин пытается препятствовать свободной передаче рекомендательного алгоритма TikTok за пределы КНР, поэтому эти сроки вполне могут измениться, если не заупрямится Трамп накануне президентских выборов. В принципе, даже в случае запрета на деятельность TikTok в США сервис не перестанет работать в одночасье. Скорее всего, Apple и Google сперва будут вынуждены лишить пользователей возможности скачивать приложение из фирменных магазинов. Далее компания лишится рекламных контрактов и поддержки облачных провайдеров в США, что замедлит работу сервиса на территории страны и подорвет финансовые потоки. Все это будет растянуто на долгие месяцы и позволит находчивым пользователям применять разного рода обходные пути для работы с TikTok.