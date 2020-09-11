По словам Мухтарова, водитель, спровоцировавший аварию, не оказал помощи его раненому сыну и, даже не дождавшись госпитализации пострадавшего, он сел вместе со своими приятелями в машину скорой помощи и уехал с места происшествия.

В редакцию haqqin.az обратился отец пострадавшего Вугара Мухтарова Васиф Мухтаров. Он утверждает, что, хотя после аварии прошло больше месяца, она так и не была детально расследована. Мухтаров отмечает, что за рулем автомобиля, виновного в ДТП, был сотрудник Особой государственной службы охраны лейтенант Ибрагим Мамедов.

23 июля этого года в Хатаинском районе Баку на пересечении улицы Садыгджана с Зыхским шоссе столкнулись автомобили Renault Megane и Chevrolet Cruze . В результате происшествия водитель Renault Вугар Мухтаров получил тяжелые травмы. Chevrolet, который врезался в машину Мухтарова, управлял сотрудник одной из структур безопасности страны.

Раненый в результате столкновения автомобилей Вугар Мухтаров зарабатывал оказанием услуг такси и всегда придерживался правил дорожного движения. В момент ДТП он стоял на светофоре, а автомобиль Ибрагима Мамедова, двигаясь со скоростью 130-140 км/ч, врезался в его машину.

«У моего сына серьезная травма головы. Очевидцы происшествия достали его из машины, уложили на землю и вызвали скорую помощь. Автомобиль Мамедова из-за большой скорости отбросило на бетонную стену», - рассказывает Васиф Мухтаров.

Во время столкновения в машине лейтенанта Ибрагима Мамедова находились его брат и друг. По утверждению свидетелей, все они были в состоянии алкогольного опьянения. После аварии Мамедов подошел к пострадавшему водителю и выразил недовольство тем, что он оказался у него на пути, а также счел нужным сообщить, что работает в Особой государственной службе охраны.

Как подчеркивает отец пострадавшего, оказавшиеся очевидцами происшествия люди остановили проезжавшую карету скорой помощи, чтобы врачи оказали помощь раненому. Но Ибрагим Мамедов не дал этого сделать, а занял машину сам со своими попутчиками и все быстро уехали.

Через некоторое время прибыла другая скорая, которая доставила Вугара Мухтарова в Республиканскую нейрохирургическую клинику, где раненому сделали компьютерную томографию и наложили швы.

На следующий день Ибрагим Мамедов и его пассажиры посетили Управление полиции Хатаинского района и дали показания по поводу аварии, разумеется, в выгодной для себя интерпретации. Потом в то же управление обратился с заявлением на виновника ДТП и Васиф Мухтаров.

Старший следователь Мунасиб Алиев направил Вугара Мухтарова в отделение судмедэкспертизы, где ему сделали MRT. Однако о результатах исследования семье пострадавшего не сообщили.

Опасаясь возможных попыток замять дело, отец раненого Мухтарова несколько раз звонил на горячую линию МВД.

«Лишь спустя 19 дней после происшествия старший следователь Мунасиб Алиев наконец показал заключение врача, где были указаны всего лишь «легкие телесные повреждения». О травме головы ни слова. Меня это возмутило, но следователь заявил, пассажиры и водитель другого автомобиля раньше нас пришли на обследование и, по выводу врачей, у них тоже травмы. Якобы такие же, как у моего сына…» - возмущается отец пострадавшего.

В Следственном отделе Управления полиции Хатаинского района было проведено расследование обстоятельств ДТП и в возбуждении уголовного дела Мухтаровым отказано. При этом видеозапись с камер наружного наблюдения нигде не фигурирует.

«Следователи утверждают, что Ибрагим Мамедов вел автомобиль не на скорости 130-140 км/ч, а всего на 65-70 км/ч. Только этот факт говорит о том, что заключение правоохранителей сфабриковано», - считает Васиф Мухтаров.

Мухтаровы обратились в прокуратуру Хатаинского района, и 13 августа решение следователя по этому ДТП было аннулировано. Тогда они стали настаивать, чтобы материалы передали в Хатаинское управление полиции для доследования и возбуждения уголовного дела.

«Однако я сомневаюсь, что следователь, который нам отказал и к которому опять попало наше дело, на этот раз станет рассматривать его объективно», - говорит отец пострадавшего.

Васиф Мухтаров обращается к руководству соответствующих правоохранительных структур с просьбой обеспечить справедливое рассмотрение дела.

Попытки haqqin.az связаться со следователем Мунасибом Алиевым, который расследовал это ДТП, успехом не увенчались.