Трамп снизил цены на лекарства
Президент США Дональд Трамп подписал указ о снижении цен на лекарства. Об этом глава государства написал в Twitter.
Just signed a new Executive Order to LOWER DRUG PRICES! My Most Favored Nation order will ensure that our Country gets the same low price Big Pharma gives to other countries. The days of global freeriding at America’s expense are over...— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 13, 2020
«Только что подписал новый указ, чтобы снизить цены на лекарства… Также только что положил конец всем льготам для посредников, еще более снизив цены», — написал Трамп.
Президент отметил, что теперь американцы смогут купить лекарства по ценам, по которым фармацевтические компании продают их за границу.
Несмотря на то, что США тратят рекордные суммы на исследования, цены на лекарства в стране остаются высокими.