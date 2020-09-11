Рейтинг Беларуси пригрозили понизить

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило прогноз по суверенным рейтингам Беларуси, сообщает Интерфакс.

Эксперты оценили сегодняшний прогноз как «негативный», снизив его со «стабильного». Причиной такого шага аналитики назвали повышение рисков для экономики, финансовой стабильности и платежного баланса страны. В частности, в S&P отметили конвертацию резидентами сбережений в иностранную валюту и частичное изъятие депозитов, темпы которого повысились в течение августа.

Долгосрочный и краткосрочный рейтинги Беларуси подтверждены на уровне «B/B». При этом агентство пригрозило снизить рейтинги страны, если правительство лишится доступа к международным рынкам капитала и не сможет выплачивать долги по кредитам.