Лукашенко отправился в Россию

Визит в Россию станет первой зарубежной поездкой белорусского лидера после прошедших 9 августа президентских выборов.

Sputnik Беларусь со ссылкой на пресс-службу белорусского президента уточняет, что в рамках рабочего визита в понедельник "в Сочи состоится встреча главы белорусского государства с президентом России Владимиром Путиным, переговоры пройдут в формате "один на один".

"Лидеры стран обсудят состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных сферах, тематику союзных отношений, рассмотрят международную проблематику и ситуацию в регионе, вопросы совместного реагирования на возникающие вызовы", - говорится в сообщении.