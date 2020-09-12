Российские военные обучают армянский десант захвату пунктов и пленных

"Разведчики и спецназ десантировались штурмовым способом из вертолетов Ми-8МТВ на полигон "Алагяз". После совершения многокилометрового марша с полной выкладкой в район ведения разведки военнослужащие вскрыли расположение главных сил условного противника, передали координаты объектов и военной техники, вывели из строя средства связи, провели налет на командный пункт, захватили важные документы и пленных", - говорится в сообщении.

Военнослужащие разведывательных подразделений российской военной базы в Армении выполнили десантирование в тыл условного противника в ходе двусторонних батальонных тактических учений с армянскими военными, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

Отмечается, что при выходе в район эвакуации разведчики отразили атаку подразделений условного противника, отработали эвакуацию раненых с последующим оказанием им первой медицинской помощи.

В пресс-службе сообщили также, что в рамках двусторонних учений военнослужащие подразделений ПВО, радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и расчеты беспилотных летательных аппаратов (БЛА) российской военной базы подавили и уничтожили разведывательные и ударные "дроны" условного противника.

"Специалисты РЭБ на полигоне "Алагяз" развернули станции радиопомех, провели сбор и анализ разведывательной информации, нарушили систему связи условного противника, отработали задачи обнаружения летящих на различных высотах разведывательных и ударных БЛА и передали данные подразделениям ПВО", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, расчеты зенитных самоходных установок "Шилка" уничтожили цели, имитирующие низколетящие "дроны" условного противника, из автоматической 23-мм пушки на дальности до 2,5 тысячи метров и высоте до 1,5 тысячи метров.

В учениях принимают участие более 1,5 тыс. военнослужащих и задействовано около 300 единиц военной и специальной техники, в том числе вертолеты Ми-8МТВ, Ми-24П и расчеты беспилотных летательных аппаратов.