Полиция задержала убившего жену Абыева

13 сентября в прокуратуру Ленкоранского района поступила информация о том, что тело жительницы поселка Балыгчылар Гюнай Абыевой (1981 г.р.) с огнестрельными ранениями обнаружено в ее доме.

Сотрудники прокуратуры с участием судебно-медицинского эксперта осмотрели место происшествия, были выполнены другие процессуальные действия.

Прокуратурой района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК Азербайджана и назначены соответствующие экспертизы.

Следствие пришло к выводу, что убийство мог совершить муж Абыевой - Маис Абыев в ходе конфликта на почве ревности. Абыев арестован в качестве подозреваемого.