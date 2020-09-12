Иранские власти рассматривают возможность устроить покушение на посла США в ЮАР Лану Маркс в качестве ответа на убийство генерала Касема Сулеймани. Об этом со ссылкой на источник в американском правительстве и на чиновника, знакомого с докладом разведки, сообщило Politico.

По информации этих источников, о грозящей Маркс опасности разведка США знала с весны, но в последние несколько недель появилась более конкретная информация о готовящемся нападении. В частности, стало известно, что к заговору с целью убийства посла может быть причастно посольство Ирана в ЮАР, сообщил собеседник издания в американском правительстве.

Почему в качестве возможной цели выбрали именно Маркс, которая мало связана с Ираном, американская разведка не совсем понимает. По словам чиновника, это может объясняться давней дружбой посла с президентом США Дональдом Трампом. Но источники Politico отметили, что нападение на Маркс лишь один из нескольких вариантов возможного ответа со стороны Ирана на убийство высокопоставленного генерала.

Иран неоднократно грозил отомстить США за смерть Сулеймани. В июле верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи вновь пообещал ответить за убийство генерала. «Они убили вашего гостя в вашем доме и сознались в этом преступлении. Иран никогда этого не забудет и обязательно нанесет ответный удар», — заявил он.