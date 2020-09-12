Икрам Нур, автор haqqin.az 11:11

В Дохе в субботу, 12 сентября, начались исторические мирные переговоры между правительством Афганистана и представителями радикального исламистского движения «Талибан». Принципиально важным моментом является то, что прямые переговоры «лицом к лицу» между Кабулом и талибами проходят впервые. Происходящий в Катаре прямой межафганский диалог действительно является событием уникальным. До этого никаких прямых переговоров на столь высоком уровне не велось, стороны категорически отказывались от личной встречи даже в ходе секретных контактов. Доходило до абсурда: делегации находились в разных комнатах, писали записки, а представители международных посредников передавали их другой стороне и ждали, когда та напишет ответ.

В этот раз все по-другому. В роскошном конференц-зале Al Dafna Hall талибы и представители официального Кабула сидят лицом к лицу. В зале на церемонии начала переговоров были замечены госсекретарь США Майк Помпео, командующий войсками США и НАТО в Афганистане Скотт Миллер, посол Германии в Афганистане Маркус Потцель и специальный представитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов. Еще более впечатляющим выглядит список виртуальных участников встречи, среди которых Генеральный секретарь ООН и министры иностранных дел Китая, Индии, Турции, Узбекистана. Формально афганскую делегацию возглавляет Масум Станикзай, бывший руководитель директората нацбезопасности. Ранее он был советником президента Хамида Карзая и неоднократно участвовал в переговорах с талибами. С 2016 по 2019 Станикзай возглавлял Национальный директорат безопасности, но был вынужден уйти в отставку после того, как при проведении одной из контртеррористических операций погибли четыре гражданских лица. Но в данном случае он больше выполняет декоративную функцию, поскольку все нити диалога с талибами сходятся в руках Абдуллы Абдуллы, второго человека в Афганистане, возглавляющего сейчас Высший совет по национальному примирению.

Талибан тоже на представительство скупиться не стал, сформировав свою делегацию не без доли провокативности - маулави Абдул Кабир, Аббас Станикзай, выходец с главой представителей официального Кабула из одного пуштунского племени, шейх Делавар, шейх Касем и Нурулла Нури, который, кстати, провел больше 12 лет в тюрьме Гуантанамо, такой вот привет американским участникам мероприятия. Словом, собрание в Дохе, первый раунд работы которого планируется завершить сегодня, 14 сентября, получилось весьма пышным и представительным. Что, разумеется, совершенно не гарантирует его успешности. О чем дал понять не кто иной, как Майк Помпео, перед вылетом в Доху заявивший вещь достаточно сенсационную: вывод американского контингента из Афганистана будет зависеть от того, как талибы выполнят свои обязательства перед США, независимо от результатов межафганских переговоров. Для Кабула это, возможно, и стало холодным душем, но администрация Трампа, в принципе, никогда и не скрывала того, что будущее Афганистана и прозападного правительства Гани Америку волнует крайне мало – важнее сделать подарок избирателям Трампа накануне выборов, продемонстрировав очередной внешнеполитический успех. Да и на серьезный прорыв во внутриафганском диалоге пока надеяться не приходится. «Пролито много крови, много разрозненности. Преодолеть эту разрозненность будет нелегко», - справедливо заметил Амрулла Салех, первый вице-президент Афганистана, накануне выборов.