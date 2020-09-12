В Анкаре рассказали, почему Oruç Reis вернулось в Анталью

Возвращение исследовательского судна Oruç Reis из сектора сейсморазведочных работ в Средиземноморье к берегам Турции (Анталья) является частью ежемесячных плановых работ по техническому обслуживанию и снабжению судна. Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики и природных ресурсов Турции в Twitter.

«Oruç Reis раз в месяц возвращается в порт для планового обслуживания, меняет персонал, проводится подготовка к следующей миссии. Судно вскоре продолжит сейсморазведочные и исследовательские работы», - цитирует Anadolu сообщение Минэнерго.

В турецком Минэнерго также подчеркнули, что шаги Анкары по исследованию и бурению в Средиземном море основаны на нормах международного права.